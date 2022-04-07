Gaziler, 2’inci havalı tabanca eğitimlerinde final atışlarını yaptı

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla, 45 gazinin katılımıyla düzenlenen havalı tabanca eğitimlerinin final atışları gerçekleşti.

Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı ve Gaziler Engelli Spor Kulübü işbirliğinde 45 gazinin katıldığı 2’incisi düzenlenen havalı tabanca eğitimlerinde finale kalan 4 gazi final atışlarını yaptı. Programa Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, Gazi Engelliler Spor Kulübü Ömer Kula ve Gazi Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aydın Şendere katıldı. Özel Harekat Başkanlığı Şehit Mustafa Yavaş Okçuluk ve Havalı Tabanca Poligonunda gerçekleştirilen final atışlarıyla birlikte Gazi Murat Akkaya birinci olurken, Gazi Mehmet Açıkdaş ikinci, Gazi Mehmet Beğen üçüncü, Gazi Murat Tekin ise dördüncü oldu.

“45 Personelle beraber başladık yarışmalara”

Final atışlarından önce konuşan Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aydın Şendere, “Bugün final maçımız olacak, 4 kişi finale kaldı. 45 Personelle beraber başladık yarışmalara. Bugün inşallah ilk dörtte şampiyon belli olacak. Daha sonra arkadaşlara katılım belgesi verilecek. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüye ise İnşallah Pazar günü yemekte ödülleri verilecek” dedi.

“Tüm Türkiye’deki gazilerimizi bu organizasyonların içerisine katmayı hedefliyoruz”

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan ise “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. Yıldönümü münasebetiyle bu hafta boyunca pek çok etkinlik düzenledik. Gerek personelimizle gerekse vatandaşla hemhal olabilmek adına pek çok etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikte o etkinliklerden bir tanesi ama biz bu etkinlikler düzenlemeye 2 buçuk yıl önce başladık; 10 Nisanlarda, Gaziler Günü’nde farklı etkinliklerde ‘Okçuluk, Atıcılık ve Havalı Tabanca Atışı’ şeklinde. Önemli olan gazilerimizin sosyal hayata motive olmaları, adapte olmaları, onları evlerinden çıkarmak, travmalarına bir nebzede olsa iyileştirici bir aktivite olması için bu etkinlikleri, özellikle spor etkinliklerini yapmaya başladık, devamda edeceğiz inşallah. Tüm Türkiye’deki gazilerimizi bu organizasyonların içerisine katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bu ödülü tüm gazi arkadaşlarım adına alıyorum”

Havalı tabanca atışında birinci olan Gazi Murat Akkaya, “Atış yarışmasında birinci oldum. Bu ödülü tüm gazi arkadaşlarım adına alıyorum. Hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum ve şehitlerimizi de Allah’tan rahmet diliyorum. Polis Teşkilatı’nın 177. Yılında Özel Harekat Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bize bu etkinlikte yardımcı oldular. Gazi Engelliler Spor Kulübü olarak biz gaziler, bu çatı altında beraberce sosyal hayata daha fazla konsantre olmak için buradayız” ifadelerine yer verdi.