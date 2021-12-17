Gaziantep’ten Hatay’a uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli

Gaziantep’ten Hatay’a bir araç içerisinde uyuşturucu madde getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Hassa ve Antakya ilçelerinde çalışma başlattı.

Gaziantep’ten Hatay’a bir araç içerisinde uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan ekipler aracı Hassa ilçesinde durdurdu. Ferman isimli narkotik madde arama köpeğinin de katılımıyla araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde 95 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişiden hakkında fuhşa teşvik suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen H.Y.Ç.’nin Antakya’nın Zülüflühan Mahallesi’nde bulunan evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 124 adet fişek ile 11 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve 1 adet sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A., M.N.K., A.K. ve H.Y.Ç. sevk edildikleri adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.