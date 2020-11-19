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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı

Gaziantep’te, 780 personelin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan helikopter, drone ve dedektör köpek destekli ’Narko-Şahin 27’ uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 19.11.2020, 09:41
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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı

Gaziantep’te, 780 personelin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan helikopter, drone ve dedektör köpek destekli ’Narko-Şahin 27’ uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki dört mahalleyi kapsayan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Helikopter, drone ve dedektör köpek destekli ’Narko-Şahin 27’ adı verilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve Sakarya mahallelerinde 780 personelin katılımıyla belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan uygulamada 25 ikamet, 556 araç ve 2 bin 752 şahıs üzerinde arama yapılırken, 66 araca cezai işlem uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan operasyon ve aramalarda 3 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 628 gram metamfetamin, 1 kilo 90 gram eroin, 565 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 12 gram kokain, 317 adet ecstasy hap, 124 adet captagon hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 32 şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.
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