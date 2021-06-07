Gaziantep’teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait MOBESE kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde Gaziantep’te meydana gelen iki kaza yer alırken, bir kazada kavşaktan hızlı dönüş yapan bir aracın savrularak üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ve başka bir çarpma anları dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait MOBESE kayıtlarını yayınladı. Pek çok şehirden kaza görüntülerinin yer aldığı kayıtlarda Gaziantep’te meydana gelen iki kaza görüntüsü de dikkat çekti.

Kavşağa hızlı girdi, üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarptı

Görüntülerin ilkinde, ara yoldan çıkarak ana caddeye hızlı giriş yapan bir aracın önce savrularak önündeki halk otobüsü ve işçi servisini pas geçmesi, sonra da kontrolünü kaybederek üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet ile başka bir araca hızla çarpması dikkat çekti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet arabanın altına girerken, üzerindeki iki kişi de yaralandı. O esnada yakınlarda olan başka bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Virajı hızlı aldı, ışıkta bekleyen araca çarptı

Gaziantep’teki MOBESE kameralarına yansıyan ikinci görüntüde ise virajı hızlı aldıktan sonra ışıklarda bekleyen başka bir araca çarpma anları yer aldı. Meydana gelen ikinci kazada her hangi bir yaralanma olayı olmazken, araçların ikisinde de maddi hasar meydana geldi.