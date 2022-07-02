Gaziantep’teki trafik kazaları kameraya yansıdı

Gaziantep’te sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden dolayı yaşanan 19 trafik kazası Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan 19 trafik kazasının görüntüsünü paylaştı. Araçların çarpışma ve yayalara çarpma anlarının olduğu trafik kazaları bu kadar da olmaz dedirtti. Trafik kazalarının sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden dolayı yaşandığını gösteren kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı dönüş ve ışık ihlali olduğu görülüyor.

“Güvenliğinizi şansa bırakmayın”

İl Emniyet Müdürlüğünün sürücüleri uyardığı paylaşımda, “Trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın” ifadeleri kullanıldı.