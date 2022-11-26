banner596

Son Dakika

Gaziantep’teki terör operasyonunda 4 tutuklama

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 26.11.2022, 16:26
Gaziantep’teki terör operasyonunda 4 tutuklama

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltın alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 9 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yorumlar (0)