Gaziantep’teki silahlı PTT soygununun şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde bir PTT şubesine maskeli ve silahlı şekilde girerek soygun yapan şüpheli şahıs İstanbul’da yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edilen M.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim 2022 günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi’ndeki PTT şubesi soygunu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde PTT şubesine yüzü maskeli ve silahlı şekilde girerek yaklaşık 10 bin lira çalan M.Ç. isimli şüpheli şahıs İstanbul’da yakalandı.

Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep’te sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Olay, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi’nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi’nde meydana gelmiş, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanları silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çaldıktan sonra kaçmıştı.