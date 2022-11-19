Gaziantep’teki ’girdap’ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te yapılan ’girdap’ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 7’si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "girdap" operasyonu çerçevesinde Gaziantep’te gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "KOM Daire Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen projeli çalışma neticesi 15.11.2022 tarihinde yapılan GİRDAP operasyonunda gözaltına alınan ve yapılan yasal işlemlerinin ardından 18.11.2022 tarihinde Adli Mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli ise serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.