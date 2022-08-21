Gaziantep’teki feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan biri Diyarbakır’da defnedildi

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nuran Tanrıkulu’nun cenazesi Diyarbakır’da defnedildi.

İstanbul-Diyarbakır seferini gerçekleştiren Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında zincirleme kazaya karışması sonucunda hayatını kaybeden 16 kişiden biri olan Nuran Tanrıkulu için Diyarbakır merkeze bağlı Yeniköy Mezarlığı’nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Nuran Tanrıkulu’nun cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Melik Kaya’nın cenazesi de dün akşam Yeniköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için Mardin’e gönderildi.