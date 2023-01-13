Gaziantep’teki cinayette 3 zanlı gözaltına alındı

Olay, 11 Ocak 2023’te Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park’ı yakınlarındaki boş arazide meydana gelmişti. İddiaya göre, boş arazide yerde hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Egemen Dağdeviren isimli şahsın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti. Egemen Dağdeviren’in cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

Katil zanlısı ile birlikte 2 şahıs gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Egemen Dağdeviren’in katil zanlısı olduğu değerlendirilen S.K. isimli şahıs ile ona yardım eden K.K. ve Y.T. isimli şahısları gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.