Gaziantep’teki cinayet zanlıları Şanlıurfa’da yakalandı

Gaziantep’te M.B. isimli vatandaşı pompalı tüfekle öldüren zanlılar kaçtıkları Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey İlçemiz Beydilli Mahallesinde

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Beydilli Mahallesinde M.B. isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cinayet Büro Ekiplerince şüphelilerin olayda kullandığı aracın Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde olduğunun tespit edildi. Ekipler, Şanlıurfa Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde araç ve içerisinde bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Gaziantep’e getirilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

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