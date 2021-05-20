Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk ile 74 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Feci kazada birisi 3 aylık bebek olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Erkan D. idaresindeki 27 AHU 015 plakalı Skoda marka otomobil, karşı yönden gelen İsmail K. kontrolündeki 51 NA 655 plakalı Fiat marka araç ile sürücü Mehmet K. idaresindeki 63 ABB plakalı Renault marka araca çarptı. Kaza sonucu üç araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

İki kişi hayatını kaybetti, biri bebek 8 kişi yaralandı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede kaza sonucu yaralanan Kadir Dal (74) ile Soner Sarpkaya’nın (10) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu İsmail K., Sabiha K., 3 aylık bebek Alp Yiğit K. ile diğer araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Gaziantep’teki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza sonrası Gaziantep-Nurdağı kara yolu ulaşımı durma noktasına gelirken, olayla ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.