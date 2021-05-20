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Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 20.05.2021, 10:20
Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı karayolu 40. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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