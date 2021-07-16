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Gaziantep’te zincirleme kaza: 1 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 16.07.2021, 15:59
Gaziantep’te zincirleme kaza: 1 yaralı
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GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Vatan Caddesi üzerinde seyir eden Berat K. yönetimindeki Wolksvagen marka 31 AEU 909 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Fikret T. yönetimindeki 27 SZ 854 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 27 SZ 854 plakalı ticari araç yol kenarında bekleyen plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kaldırıma fırlayan motosiklet sürücüsü Ö.A. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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