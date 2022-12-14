Gaziantep’te ’ZİNCİR-2’ operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep’te kaçak-sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 207,5 litre sahte alkol ile 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak-sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik ZİNCİR-2 operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde ikamet, iş yeri ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 207.5 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 adet elektronik sigara, 13 bin 908 adet cinsel içerikli uyarıcı madde bulunan ilaç ele geçirildi.

Yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.