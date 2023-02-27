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Gaziantep’te yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep’te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı.
Asayiş 27.02.2023, 15:34
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep’te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde 40 şüpheli yakalanırken, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.