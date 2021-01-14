Gaziantep’te yağmur ve sis etkili oldu

Gaziantep’te, gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde oluşan sis ile birlikte etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olması beklenen kentte Meteoroloji, Güney Doğu Anadolu bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kentte sabah saatlerinde ise sis de etkili oluyor. D-400 karayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi de düşüyor.

Kentte uzun bir aranın ardından yağan yağmurların 18 Ocak Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.