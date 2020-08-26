Gaziantep’te vahşet
KADININ CANSIZ BEDENİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NDA YAPILAN OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.
Gaziantep’te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. (22) ile kocası Hasan A., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olaydan hemen sonra kaçan katil zanlısı Hasan A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.
Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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