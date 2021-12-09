Gaziantep’te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını alenen özendirecek ve ulaşımını kolaylaştıracak nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.