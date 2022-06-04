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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 3 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 910 gram metamfetamin ele geçirirken 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Asayiş 04.06.2022, 17:55
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 3 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 910 gram metamfetamin ele geçirirken 9 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Narkotimler yaptıkları çalışmalar çerçevesinde edindikleri bilgi üzerine kent merkezinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, adreslerde yaptıkları aramalarda 910 gram metamfetamin, tabanca, 8 fişek ile 2 tane hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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