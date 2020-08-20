Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
GAZİANTEP’TE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NARKOTİK TİMLERİNİN YAPTIĞI OPERASYON SONUCU 26 ŞÜPHELİ ‘UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK VE KULLANMAKTAN’ GÖZALTINA ALINDI.
Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timlerinin yaptığı operasyon sonucu 26 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan gözaltına alındı.
Narkotik, KOM, TEM ve Asayiş ekipleri tarafından kentte yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 26 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyona ilişkin Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 25 gram uyuşturucu madde, 133 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği 64 adet kartuş ve 2 adet hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan, asayiş olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda ise, 23 şüpheli şahsa hırsızlıktan işlem yapılırken, 65 aranan şahıs yakalandı. Bin paket gümrük kaçağı sigara ile 32,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü de ele geçirildi.
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