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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 27.05.2023, 10:37
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 26 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 240 gram esrar, 150 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.