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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
ARAMALARDA 600 GRAM ESRAR, 100 GRAM SKUNK VE 30 GRAM METAMFETAMİN (ATEŞ-BUZ) ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 27.03.2023, 12:37
Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin, 3 ikamet ve 2 araçta yaptığı aramalarda 600 gram esrar, 100 gram skunk ve 30 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.