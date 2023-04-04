Gaziantep’te uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te son bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 222 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 32 şüpheli tutuklandı. Operasyonlardaki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28.03.2023-03.04.2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin adresleri ile üst aramalarında 202 bin 544 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 887 gram esrar, 898 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 732 gram metamfetamin (ateş-buz), 91 gram eroin, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

222 şüpheliden 32’si tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan 222 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 32 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 190 şüpheli ise serbest bırakıldı.