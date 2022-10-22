Gaziantep’te terör operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçunu işledikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi suçlarına yönelik 18.10.2022 tarihinde icra edilen "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu"nda 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan ve yapılan yasal işlemlerin ardından 21.10.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.