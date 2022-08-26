Gaziantep’te taklit ürün operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri, 4 iş yerinde piyasa değeri 500 bin TL olan taklit ürün ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan 4 iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler iş yerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 500 bin TL olan bin 562 adet taklit ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başladığı belirtildi.