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Gaziantep’te taklit ürün operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri, 4 iş yerinde piyasa değeri 500 bin TL olan taklit ürün ele geçirdi.

Asayiş 26.08.2022, 12:55
Gaziantep’te taklit ürün operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri, 4 iş yerinde piyasa değeri 500 bin TL olan taklit ürün ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan 4 iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler iş yerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 500 bin TL olan bin 562 adet taklit ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başladığı belirtildi.

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