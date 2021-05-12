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Gaziantep’te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucuyu özendiren 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 12.05.2021, 13:02
Gaziantep’te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucuyu özendiren 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanılmasını özendiren paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı araştırmada paylaşımlar yapan A.Ö.M., M.Ş., ve M.Y. isimli şahısların çeşitli suçlardan çok sadıya kaydı bulunduğu belirlendi.. şahıslar yapılan operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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