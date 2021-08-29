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Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada

Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Asayiş 29.08.2021, 01:43
Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada

Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Nizip İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kişi elinde bulunan sopayla karşı tarafa saldırdı. Sopalı saldırı sonrası büyüyen kavgada bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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