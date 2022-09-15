Gaziantep’te silah imalathanesine baskın

Gaziantep’te yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kıbrıs Mahallesi’nde durumundan şüphelenerek durdurdukları H.Ç.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen adreste 10 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 33 adet fişek, 16 adet şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası, silah çevirmede kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 1’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.