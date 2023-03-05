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Gaziantep’te şiddetli fırtına uyarısı
Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
Asayiş 05.03.2023, 18:44
Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Meteorolojik verilere göre yarın Gaziantep’te hızı 100 km’yi bulacak fırtına bekleniyor. Çadırlarda kalan hemşehrilerimiz, çadırları mutlaka rüzgar içeri girmeyecek şekilde kapatsın lütfen. Çatı, kiremit vb. tehlikelere karşı duyarlı olalım. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım’’ ifadelerini kullandı.