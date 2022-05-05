Gaziantep’te sağanak yağış ve dolu

Meteorolojiden bugün için sağanak yağış ve dolu uyarısı yapılan 11 kentten birisi olan Gaziantep’te yağış başladı.

Gaziantep’te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak olarak başlayan yağmur bir süre sonra ise doluya dönüşürken, sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Kimileri ise yağmur altında hem yürüdü hem de telefonla konuştu. Yağmurdan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle trafikte ise zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe günü için aralarında Gaziantep’in de bulunduğu Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 il için şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmış, meydana gelebilecek sel, su baskınları, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenmişti.