Gaziantep’te rezidanslara fuhuş baskını: 5 tutuklama

Gaziantep’te rezidanslarda kadınlara para karşılığında fuhuş yaptıran organize suç örgütü operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklanırken fuhuş yapan 32 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Suç örgütünü fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Şahinbey ilçesinde Onkoloji bölgesinde fuhuş maksatlı kullanılan 1+1 evlere dün eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaçla uyuşturucu madde ele geçirildi. Fuhuş maksadıyla kullanıldığı belirlenen 1+1 daireler ekipler tarafından mühürlendi.

Fuhuş yapan 32 şahsa idari para cezası uygulanırken jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 10 zanlıdan 5’i tutuklanırken 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.