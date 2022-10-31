Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun

Gaziantep’te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanları korkuttuktan sonra yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi’nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanları korkuttuktan sonra yaklaşık 10 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede çalışma yaparak silahlı soygun yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.