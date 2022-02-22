Gaziantep’te polisten uyuşturucu tacirine suçüstü

Gaziantep’te “torbacı” olarak tarif edilen uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi polis ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı esnasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan polisler 1 kilo 549 gram esrar ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde satışına geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendiren H.Ö. isimli şüpheliyi takibe aldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler zanlıyı uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı esnada yakaladı.

Şahsın üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu madde yakaladı. Zanlının kaldığı adresi de arayan ekipler toplamda 1 kilo 549 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli H.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.