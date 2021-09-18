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Gaziantep’te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’te halkın yoğun olarak kullandığı bir parkta şüpheli bir paket görülmesi üzerine bölgede gerekli tedbirler alınarak şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Asayiş 18.09.2021, 19:07
Gaziantep’te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’te halkın yoğun olarak kullandığı bir parkta şüpheli bir paket görülmesi üzerine bölgede gerekli tedbirler alınarak şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep’te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

İlk belirlemelere göre, şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

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