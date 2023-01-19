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Gaziantep’te PKK/YPG terör örgütü operasyonu
Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Asayiş 19.01.2023, 21:03
Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.