Gaziantep’te PKK/PYD’nin finans kaynağına darbe

Gaziantep’te, yurtdışından çeşitli yollarla getirdikleri yüklü miktarda parayı yurtiçinde mali sisteme sokarak aklayan ve PKK/PYD terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/PYD terör örgütü ile iltisaklı iki şahıs takibe aldı. Takibe alınan şahsın yurtdışından swift, EFT/Havale ve tır gibi farklı yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı, yurtiçinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edildi. Yapılan titiz takip ve çalışmalar ile adli makamların koordinesinde, şüpheli şahısların Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan adreslerine planlı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde 1 adet glock tabanca, 1 adet browning tabanca, 49 adet tabanca mermisi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 TL, 10 adet altın bilezik, 37 adet tam altın, 5 adet yarım altın, 3 adet yüzük, 2 adet altın bileklik, 3 adet cep telefonu, 15 adet banka dekontu, 3 adet banka cüzdanı ve 3 adet bankamatik kartı ele geçirildi.

Şahıslardan birinin PKK/PYD terör örgütünün üst düzey sorumlusuyla irtibatı tespit edildi

Yapılan incelemeler neticesinde ise şüphelilerin banka hesaplarına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olduğu, ayrıca bir şüphelinin PKK/PYD terör örgütünün üst düzey sorumlularından birisiyle irtibatının olduğu tespit edilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.