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Gaziantep’te PKK üyesi tutuklandı
Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 27.02.2022, 09:43
Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.