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Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam satlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Asayiş 12.10.2021, 16:43
Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam satlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi kocatepe mahallesindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldi. henüz nedeni bilinmeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler alevlere müdahale ederken, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandı. Olay yerine giden ekiplerin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki etkli olan rüzgar nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin ise alevleri kontrol altına alınabilmesi için söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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