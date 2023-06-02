Gaziantep’te müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep’te müstehcenlik olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Asayiş 02.06.2023, 09:44
Gaziantep’te müstehcenlik olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcenlik olaylarına yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilerek 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.