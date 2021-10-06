Gaziantep’te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep’te son bir hafta içinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına anbean yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden kentte meydana gelen trafik kazalarının görüntülerini yayımladı. Kentin değişik bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşandığı görüldü.

Kameralara anbean yansıyan kazaların bir kısmının sürücülerin kontrol yapmadan hızla karşı şeride geçmeye çalışması sonucu meydana geldiği görülürken, bazı sürücülerin ise sola dönüşün yasak olduğu kavşaklarda dönmeye çalışmasının kazaya sebebiyet verdiği anlar kameralarca kaydedildi.

Kazaların görüntülerini “Trafik kuralları hayati önem taşıyor, trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım” notuyla paylaşan Gaziantep Emniyeti, sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.