Gaziantep’te metruk bina çöktü: yaralılar var

Gaziantep’te yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı metruk bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 4 yaralı olduğu öğrenilirken, yaralılar bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, hastaneye gönderildi.