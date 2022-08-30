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Gaziantep’te makaron baskını
Gaziantep’te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Asayiş 30.08.2022, 14:11
Gaziantep’te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir araç ve bir depoya baskın düzenledi. Depo ve araçta yapılan aramalarda toplam 3 milyon 580 bin adet adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, makaronlara ise imha edilmek üzere el konuldu.
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