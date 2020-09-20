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Gaziantep’te magandalar yandı

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN KENTTE HAVAİ FİŞEK ATANLARA 44 BİN 245 TL PARA CEZASI KESİLDİĞİNİ DUYURDU. VALİ HAVAYA ATEŞ AÇANLARA DA AYNI CEZANIN KESİLECEĞİNİ BELİRTEREK, MAGANDALARI UYARDI.

Asayiş 20.09.2020, 17:29
Gaziantep’te magandalar yandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından kentte havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Vali, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini belirterek, magandaları uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun H bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz" ifadelerini kullandı.

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