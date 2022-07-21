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Gaziantep’te kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği ikamete baskın

Gaziantep’te kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen ikamete yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 21.07.2022, 17:55
Gaziantep’te kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği ikamete baskın

Gaziantep’te kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen ikamete yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı. Silah ticareti ile kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen ikamette yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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