Gaziantep’te kumar operasyonunda 10 şahsa işlem yapıldı

Gaziantep’te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ile kumar oynayan 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik operasyonda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon sonucunda kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ile birlikte kumar oynayan 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.