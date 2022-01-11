Son Dakika
Gaziantep’te Koparan- 4 operasyonu
Gaziantep’te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 11.01.2022, 15:42
Gaziantep’te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde aranması bulunan şahıslara yönelik Koparan-4 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 125 adrese polis eş zamanlı baskın yaptı. İl genelinde aranan 125 şahıs operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.