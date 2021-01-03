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Gaziantep’te kısıtlama sessizliği sürüyor
Yılbaşı dolayısıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonuna yakaşılırken Gaziantep’in en yoğun tarihi mekan, cadde ve meydanları boş kaldı.
Asayiş 03.01.2021, 15:11
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Yılbaşı dolayısıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonuna yakaşılırken Gaziantep’in en yoğun tarihi mekan, cadde ve meydanları boş kaldı.
Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’in tarihi mekan, cadde ve meydanları boş kaldı.
Polisler denetimlerini aralıksız sürdürüyorDenetimlerin en yoğun yapıldığı illerden birisi olan Gaziantep’te polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kentin en yoğun bölgelerinde aralıksız denetimlerini sürdüren polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve korona virüs kurallarına uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulamaya devam ediyor. Polisler dün yaptıkları denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 440 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 16 şahsa ve karantina hükümlerini aykırı davranan 1 şahsa idari yaptırım uyguladı.
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