Gaziantep’te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor

Gaziantep’te bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için havadan destekli karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile kapalı yollar ve yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar tespit edilerek anında müdahale ediliyor.

Gaziantep’te bir haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Kar yağışı sonrası özellikle otoyollar, ana yollar, caddeler, sokaklar ve köy yollarını açık tutmak için yoğun çalışma yapılırken, oluşması muhtemel çatı çökmelerinin de tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile anlık takip yapılıyor. Kent semalarında tur atan polis helikopteri, kapanan yollar ile oluşması muhtemel sıkıntıları anlık olarak ilgili ekiplere iletiyor. İlgili ekipler de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için belirtilen yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Valilik açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopter ile 112 Kriz Yönetim Merkezi’nde Vali Davut Gül başkanlığında, ilimiz genelinde karla mücadele ve trafikle ilgili tespitler yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopter ile çekilen görüntülerde de görüldüğü üzere, şehrimizdeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda" ifadelerine yer verildi.