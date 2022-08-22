Gaziantep’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ışık ihlali sonucu kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı’nda Şahin B. yönetimindeki 27 AAF 033 plakalı Audi marka otomobil ile Muhammet Z. yönetimindeki 27 MB 2240 plakalı Hyundai marka kamyonet çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Muhammed Z. çarpışmanın etkisi ile araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil yardım hattına haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kamyonet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü.